Эксперт оценил заявление США о планах выхода из ДРСМД

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Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов в беседе с НСН оценил заявление США о планах выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Эксперт оценил заявление США о планах выхода из ДРСМД
  • Reuters

По словам эксперта, высказывания американского президента Дональда Трампа напрямую связаны с предстоящими выборами.

«Трампу и военно-промышленному лобби нужно добиться успеха на ноябрьских выборах в конгресс. Поэтому они выходят из этого договора, но не факт, что выйдут», — считает Прохватилов.

Он предположил, что американская сторона станет «торговаться».

Со своей стороны, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН заявил, что если Трамп хочет изменить соглашение, то договариваться нужно в первую очередь с Россией.

«Но ультиматумов нам ставить нельзя — мы можем этот договор просто разорвать, и всё», — сказал эксперт.

Как отметил Коновалов, Россия не против менять формат, и было бы здорово, чтобы в соглашение вошёл не только Китай, но и Индия, Пакистан, Израиль, все страны с подобным вооружением.

«Пусть это будет договор, похожий на соглашение о нераспространении ядерного оружия. Мы только за», — добавил он.

Ранее политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал слова Трампа о том, что Китай тоже должен быть включён в ДРСМД.

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