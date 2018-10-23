Болтон прокомментировал возможность размещения ракет США в Европе

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в ходе пресс-конференции прокомментировал возможность размещения американских ракет в Европе, в случае если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Пока что этот вопрос не обсуждался так детально... Вопрос является очень важным, об этом говорил президент Трамп в субботу, 20 октября, он также говорил об этом вчера (22 октября. — RT). Наше решение имеет отношение к тем нарушениям, которые, по нашему мнению, осуществлялись в Российской Федерации. Мы знаем, что Россия не придерживается этой позиции и не согласна с нашими заявлениями», — сказал Болтон.

Он добавил, что этот вопрос стоял на повестке дня ещё пять лет назад. По его словам, о нарушениях говорила и предыдущая, и нынешняя администрация США.

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из ДРСМД.