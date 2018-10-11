На Майорке ищут троих пропавших без вести после наводнения

Три человека пропали без вести после наводнения на Майорке, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов.

Reuters

Как отмечается, спасатели ищут пятилетнего ребёнка из Испании и двух немецких граждан. Ранее стало известно, что на Майорке в результате проливных дождей погибли десять человек. Среди них — трое иностранцев.



