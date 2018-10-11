На Майорке ищут троих пропавших без вести после наводнения

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Три человека пропали без вести после наводнения на Майорке, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов.
На Майорке ищут троих пропавших без вести после наводнения
  • Reuters

Как отмечается, спасатели ищут пятилетнего ребёнка из Испании и двух немецких граждан.

Ранее стало известно, что на Майорке в результате проливных дождей погибли десять человек. Среди них — трое иностранцев.

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