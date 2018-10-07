Антиохийская церковь призвала собрать глав православных церквей

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Священный синод Антиохийской православной церкви призвал к срочному собранию глав православных церквей для того, чтобы обсудить сложившеюся ситуацию вокруг вопроса о предоставлении автокефалии УПЦ, сообщается на сайте патриархата.

«Антиохийская церковь призывает Святейшего Патриарха созвать срочное собрание глав независимых православных церквей для обсуждения развития последних событий в православном мире в вопросе предоставления независимости новым церквам и поиска общего решения до принятия каких-либо окончательных решений по данному вопросу», — говорится в сообщении.

В Антиохийская церковь отметили важность сохранения мира и единства Церкви  в этот критический период.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письма предстоятелям всех поместных православных церквей, в которых рассказал о ситуации на Украине.

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