Эксперт оценил критические замечания Трампа о миграционной политике Германии

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Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил критические замечания президента США Дональда Трампа о миграционной политике Германии.
Эксперт оценил критические замечания Трампа о миграционной политике Германии
  • Reuters

Как полагает эксперт, слова американского лидера можно объяснить обострившимися в ходе последнего саммита «Большой семёрки» противоречиями во взаимоотношениях Вашингтона и Берлина.

Топорнин напомнил, что в Канаде у Трампа состоялся резкий разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу пошлин, иранской проблемы и приглашения России в состав G7.

«По сути, они разошлись по всем обсуждаемым вопросам, и на этом фоне у Трампа могла появиться какая-то неприязнь к Меркель. Если так происходит, то американский президент обычно сразу начинает говорить какие-то нелицеприятные вещи в адрес своего оппонента. В случае с Германией такой темой оказался миграционный кризис, и Трамп решил Меркель уколоть», — сказал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США не станут лагерем для беженцев.

Также ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил отношения президента Франции Эммануэля Макрона и Трампа.

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