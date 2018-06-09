Эксперт оценил отношения Макрона и Трампа

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил отношения президента Франции Эммануэля Макрона с его американским коллегой Дональдом Трампом.

«В конце мая, пытаясь предотвратить выход США из ядерной сделки, Макрон звонил Трампу, и, судя по информации, которая появилась в прессе, был очень жёсткий разговор на повышенных тонах», — напомнил эксперт.

По его словам, французский лидер на встрече с коллегами по Евросоюзу выступает за отстаивание строгой позиции с ЕС, не уходя в торговую войну с США.

Вместе с тем, считает Фёдоров, не надо думать, что это приведёт к какому-либо разрыву.

«Тем не менее всё сводится к тому, что это беспрецедентный конфликт в Трансатлантическом содружестве», — сказал он.

Ранее Макрон пригрозил Трампу подписать «соглашение шести стран».

Также Макрон после встречи с Трампом заявил о «пути к прогрессу» в вопросах торговли.

Кроме того, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий.