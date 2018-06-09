Макрон после встречи с Трампом заявил о «пути к прогрессу» в вопросах торговли

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у Парижа и Вашингтона существуют критические противоречия в вопросах торговли, «но есть путь к прогрессу в целом».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома. 

«У нас была очень прямая и открытая дискуссия. И я увидел готовность со всех сторон найти компромисс, чтобы получить беспроигрышный выход для наших народов, наших рабочих и нашего среднего класса», — приводятся слова Макрона.

Также он сообщил, что в субботу, 9 июня, лидеры G7 проведут групповую дискуссию по Северной Корее, Сирии и Ирану.

Ранее Макрон заявил, что участники саммита G7 могут подписать «соглашение шести стран» без Трампа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить