Макрон после встречи с Трампом заявил о «пути к прогрессу» в вопросах торговли
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.
«У нас была очень прямая и открытая дискуссия. И я увидел готовность со всех сторон найти компромисс, чтобы получить беспроигрышный выход для наших народов, наших рабочих и нашего среднего класса», — приводятся слова Макрона.
Также он сообщил, что в субботу, 9 июня, лидеры G7 проведут групповую дискуссию по Северной Корее, Сирии и Ирану.
Ранее Макрон заявил, что участники саммита G7 могут подписать «соглашение шести стран» без Трампа.