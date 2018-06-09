Макрон после встречи с Трампом заявил о «пути к прогрессу» в вопросах торговли

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у Парижа и Вашингтона существуют критические противоречия в вопросах торговли, «но есть путь к прогрессу в целом».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

«У нас была очень прямая и открытая дискуссия. И я увидел готовность со всех сторон найти компромисс, чтобы получить беспроигрышный выход для наших народов, наших рабочих и нашего среднего класса», — приводятся слова Макрона.

Также он сообщил, что в субботу, 9 июня, лидеры G7 проведут групповую дискуссию по Северной Корее, Сирии и Ирану.

Ранее Макрон заявил, что участники саммита G7 могут подписать «соглашение шести стран» без Трампа.