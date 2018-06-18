В Бельгии не менее 19 человек пострадали при ДТП во время велогонки
Об этом сообщает La Libre Belgique со ссылкой на бургомистра коммуны Кольфонтен Лучиано д'Антонио.
Как отмечается, инцидент произошёл во время велогонки, организованной федерацией велосипедного спорта Валлония-Брюссель.
По предварительной информации, ДТП произошло по вине находившейся за рулём автомобиля женщины, которая решила совершить разворот перед приближавшимися велогонщиками.
Лидер гонки, который ехал со скоростью 70-80 км/ч, врезался в машину, вслед за ним с транспортным средством столкнулись другие участники.
В феврале сообщалось, что в Бельгии при столкновении автобуса и трамвая пострадали 25 человек.