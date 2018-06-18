В Бельгии не менее 19 человек пострадали при ДТП во время велогонки

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По меньшей мере 19 велогонщиков из Бельгии, Германии и Нидерландов получили травмы в результате столкновения с автомобилем в бельгийской Валлонии.

Об этом сообщает La Libre Belgique со ссылкой на бургомистра коммуны Кольфонтен Лучиано д'Антонио.

Как отмечается, инцидент произошёл во время велогонки, организованной федерацией велосипедного спорта Валлония-Брюссель.

По предварительной информации, ДТП произошло по вине находившейся за рулём автомобиля женщины, которая решила совершить разворот перед приближавшимися велогонщиками.

Лидер гонки, который ехал со скоростью 70-80 км/ч, врезался в машину, вслед за ним с транспортным средством столкнулись другие участники.

В феврале сообщалось, что в Бельгии при столкновении автобуса и трамвая пострадали 25 человек.

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