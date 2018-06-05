СМИ: В Пентагоне начато расследование в отношении бывшего врача Белого дома

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В Пентагоне началось расследование в отношении бывшего главного врача Белого дома контр-адмирала Ронни Джексона, который обвиняется в нарушении профессиональной этики, пишет The Hill.
СМИ: В Пентагоне начато расследование в отношении бывшего врача Белого дома
  • © Reuters

«Могу вас уведомить о том, что генеральный инспектор Министерства обороны инициировал расследование обвинений, выдвигаемых в адрес контр-адмирала Ронни Джексона», — приводит издание слова представительницы генерального инспектора Пентагона Дверны Аллен.

Джексона обвиняют в том, что он появлялся пьяным на работе, вёл неправильный учёт рецептов для лекарств и создавал нездоровую рабочую атмосферу.

В апреле Ронни Джексон отказался возглавить Министерство по делам ветеранов в связи с обвинениями в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. На эту должность его собирался назначить президент США Дональд Трамп.

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