Врач Трампа отказался от поста министра по делам ветеранов

Главный врач Белого дома Ронни Джексон отказался возглавить Министерство по делам ветеранов в связи с обвинениями в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

«Я всегда буду благодарен президенту Трампу за оказанное мне доверие, однако я с сожалением снимаю свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов», — приводит заявление Джексона ABC News.

Ранее в сенате США отложили слушания по кандидатуре Ронни Джексона на пост министра. Комитет по делам ветеранов изучает ряд утверждений, согласно которым Джексон назначал «чрезмерно много медицинских препаратов» и «слишком много пил на работе».

В конце марта президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить своего врача на пост министра по делам ветеранов.