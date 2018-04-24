СМИ: В сенате США отложили слушания по кандидатуре врача Трампа на пост министра

В сенате США были отложены слушания по кандидатуре главного врача Белого дома Ронни Джексона на пост министра по делам ветеранов. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, слушания, запланированные на среду, 25 апреля, отложили из-за обвинений против Джексона.

В настоящее время комитет по делам ветеранов сената изучает ряд утверждений относительно врача, который в том числе наблюдает за состоянием здоровья президента США Дональда Трампа.

Согласно этим утверждениям, Джексон назначал «чрезмерно много медицинских препаратов» и «слишком много пил на работе».

Издание отмечает, что комитет не назначил новую дату слушаний.

Ранее Трамп объявил о планах назначить своего врача министром по делам ветеранов.