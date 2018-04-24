СМИ: В сенате США отложили слушания по кандидатуре врача Трампа на пост министра

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В сенате США были отложены слушания по кандидатуре главного врача Белого дома Ронни Джексона на пост министра по делам ветеранов. Об этом пишет The New York Times.
СМИ: В сенате США отложили слушания по кандидатуре врача Трампа на пост министра
  • Reuters

По данным газеты, слушания, запланированные на среду, 25 апреля, отложили из-за обвинений против Джексона.

В настоящее время комитет по делам ветеранов сената изучает ряд утверждений относительно врача, который в том числе наблюдает за состоянием здоровья президента США Дональда Трампа.

Согласно этим утверждениям, Джексон назначал «чрезмерно много медицинских препаратов» и «слишком много пил на работе». 

Издание отмечает, что комитет не назначил новую дату слушаний.

Ранее Трамп объявил о планах назначить своего врача министром по делам ветеранов.

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