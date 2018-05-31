NYT исправила статью с заниженным числом пришедших на митинг Трампа после его замечания
«В ранней версии этой статьи было упомянуто неверное число людей, присутствовавших на митинге президента Трампа. Хотя информации о точном числе собравшихся пока нет, пожарная служба оценила их численность приблизительно в 5,5 тысячи человек, а не около одной тысячи», — говорится в сообщении газеты.
Как написал Трамп в Twitter, «коррумпированная The New York Times насчитала «тысячу человек», когда в самом деле их было гораздо больше».
Он также обвинил издание в коррумпированности и пренебрежительности.