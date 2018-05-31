NYT исправила статью с заниженным числом пришедших на митинг Трампа после его замечания

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Американская газета The New York Times в пять раз преуменьшила число пришедших на митинг президента США Дональда Трампа в городе Нэшвилл, однако после замечания главы государства редакция внесла изменения в соответствующий материал.

«В ранней версии этой статьи было упомянуто неверное число людей, присутствовавших на митинге президента Трампа. Хотя информации о точном числе собравшихся пока нет, пожарная служба оценила их численность приблизительно в 5,5 тысячи человек, а не около одной тысячи», — говорится в сообщении газеты.

Как написал Трамп в Twitter, «коррумпированная The New York Times насчитала «тысячу человек», когда в самом деле их было гораздо больше».

Он также обвинил издание в коррумпированности и пренебрежительности.

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