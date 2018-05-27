СМИ: На Кубе опознали останки всех погибших в результате авиакатастрофы

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Останки 110 жертв авиакатастрофы на Кубе опознаны. Об этом сообщает Cibercuba со ссылкой на заявление Института судебной медицины страны.
СМИ: На Кубе опознали останки всех погибших в результате авиакатастрофы
  • globallookpress.com
  • © Joaquin Hernandez/Xinhua

Как отмечается, их останки будут в ближайшее время доставлены в родные города для похорон.

Двое из трёх выживших в результате авиакатастрофы скончались в больнице. Одна выжившая остаётся в критическом состоянии.

Всего на борту Boeing 737-200, потерпевшего крушение 18 мая, находились 113 человек, включая 11 иностранцев.

Ранее сообщалось об обнаружении второго чёрного ящика разбившегося самолёта.

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