СМИ: На Кубе опознали останки всех погибших в результате авиакатастрофы
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- © Joaquin Hernandez/Xinhua
Как отмечается, их останки будут в ближайшее время доставлены в родные города для похорон.
Двое из трёх выживших в результате авиакатастрофы скончались в больнице. Одна выжившая остаётся в критическом состоянии.
Всего на борту Boeing 737-200, потерпевшего крушение 18 мая, находились 113 человек, включая 11 иностранцев.
Ранее сообщалось об обнаружении второго чёрного ящика разбившегося самолёта.