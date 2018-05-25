На Кубе обнаружен второй чёрный ящик разбившегося Boeing 737

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На Кубе обнаружен второй чёрный ящик разбившегося 18 мая Boeing 737.

Как сообщает портал Cuba Debate, ящик был обнаружен сотрудниками комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Boeing 737-200, 18 мая выполнявший рейс Гавана — Ольгин, разбился вскоре после взлёта.

По последним данным, погибли 111 человек на борту.

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