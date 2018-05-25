На Кубе обнаружен второй чёрный ящик разбившегося Boeing 737

На Кубе обнаружен второй чёрный ящик разбившегося 18 мая Boeing 737.

Как сообщает портал Cuba Debate, ящик был обнаружен сотрудниками комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Boeing 737-200, 18 мая выполнявший рейс Гавана — Ольгин, разбился вскоре после взлёта.

По последним данным, погибли 111 человек на борту.