Число погибших в авиакатастрофе на Кубе увеличилось до 110
В результате крушения пассажирского самолёта на Кубе, по последним данным, погибли 110 человек.
Об этом информирует AFP со ссылкой на Минтранс Кубы. Ещё три человека пострадали.
#BREAKING Cuba plane crash toll rises to 110 dead, three hurt, official says— AFP news agency (@AFP) 19 мая 2018 г.
Ранее специалисты обнаружили один из чёрных ящиков самолёта, потерпевшего крушение на Кубе.
18 мая стало известно о крушении самолёта Boeing 737 на Кубе.
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