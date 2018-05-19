Число погибших в авиакатастрофе на Кубе увеличилось до 110

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В результате крушения пассажирского самолёта на Кубе, по последним данным, погибли 110 человек.

Об этом информирует AFP со ссылкой на Минтранс Кубы. Ещё три человека пострадали.

Ранее специалисты обнаружили один из чёрных ящиков самолёта, потерпевшего крушение на Кубе.

18 мая стало известно о крушении самолёта Boeing 737 на Кубе.

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