Число погибших в авиакатастрофе на Кубе увеличилось до 110

В результате крушения пассажирского самолёта на Кубе, по последним данным, погибли 110 человек.

Об этом информирует AFP со ссылкой на Минтранс Кубы. Ещё три человека пострадали.

#BREAKING Cuba plane crash toll rises to 110 dead, three hurt, official says — AFP news agency (@AFP) 19 мая 2018 г.

Ранее специалисты обнаружили один из чёрных ящиков самолёта, потерпевшего крушение на Кубе.

18 мая стало известно о крушении самолёта Boeing 737 на Кубе.