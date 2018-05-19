Специалисты обнаружили чёрный ящик разбившегося на Кубе самолёта

Специалисты обнаружили один из чёрных ящиков разбившегося на Кубе пассажирского самолёта, он в хорошем состоянии. Об этом сообщает EFE со ссылкой на кубинское Министерство транспорта.

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© Joaquin Hernandez/ZUMAPRESS.com