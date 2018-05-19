Специалисты обнаружили чёрный ящик разбившегося на Кубе самолёта
Специалисты обнаружили один из чёрных ящиков разбившегося на Кубе пассажирского самолёта, он в хорошем состоянии. Об этом сообщает EFE со ссылкой на кубинское Министерство транспорта.
- globallookpress.com
- © Joaquin Hernandez/ZUMAPRESS.com
Отмечается, что поисковые работы ведутся примерно в километре от аэропорта имени Хосе Марти.
18 мая стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение на Кубе, на борту лайнера находились 110 человек.
При крушении выжили три человека.
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