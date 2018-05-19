Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главе Госсовета и совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю в связи с авиакатастрофой. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«С глубокой скорбью узнал о катастрофе авиалайнера в аэропорту Гаваны, унесшей многие человеческие жизни. Приношу вам, родным и близким жертв трагедии, сердечные и искренние соболезнования. Верующие нашей церкви сопереживают горю, которое коснулось многих семей», — сказал патриарх.

18 мая стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение на Кубе, на борту лайнера находились 110 человек

Также сообщалось, что при крушении выжили три человека.

Директор больницы Calixto García Карлос Альберто Мартинес рассказал об их состоянии.

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