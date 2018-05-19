Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате крушения самолёта на Кубе

Директор больницы Calixto García Карлос Альберто Мартинес в эфире телеканала CubaTV рассказал о состоянии троих выживших в результате крушения пассажирского самолёта на Кубе.

По словам Мартинеса, угроза жизни пострадавших сохраняется.

«Они стабильны с точки зрения гемодинамики, но угроза для их жизни сохраняется из-за развития тех серьёзных травм, которые они получили. Им потребуется интенсивное медицинское вмешательство», — приводит его слова РИА Новости.

При этом медик рассказал о положительной динамике, достигнутой благодаря хирургическому вмешательству.

18 мая стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение на Кубе, на борту лайнера находились 110 человек.

По некоторым данным, при крушении выжили три человека.