На Кубе объявили траур в связи с крушением самолёта

Госсовет Кубы объявил траур в связи с крушением пассажирского самолёта Boeing 737-20 при взлёте в аэропорту Гаваны.

«В связи с авиакатастрофой, произошедшей сегодня в полдень, Госсовет Республики Куба постановил объявить официальный траур с 06:00 19 мая до 12:00 ночи 20 мая», — приводит издание Granma сообщение.

Как отмечается, во время траура будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, а также на военных объектах.

18 мая стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение на Кубе, на борту лайнера находились 110 человек.

По некоторым данным, при крушении выжили от двух до трёх человек.





