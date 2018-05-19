Си Цзиньпин выразил соболезнования лидерам Кубы и Мексики в связи с авиакатастрофой

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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Госсовета и совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю и президенту Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с крушением самолёта Boeing 737.
Си Цзиньпин выразил соболезнования лидерам Кубы и Мексики в связи с авиакатастрофой
  • Reuters

Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Разбившийся самолёт принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh.

Ранее директор больницы Calixto García Карлос Альберто Мартинес рассказал о состоянии троих выживших в результате произошедшего.

18 мая стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение на Кубе, на борту лайнера находились 110 человек

Также сообщалось, что при крушении выжили три человека.

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