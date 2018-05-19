Си Цзиньпин выразил соболезнования лидерам Кубы и Мексики в связи с авиакатастрофой
- Reuters
Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».
Разбившийся самолёт принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh.
Ранее директор больницы Calixto García Карлос Альберто Мартинес рассказал о состоянии троих выживших в результате произошедшего.
18 мая стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение на Кубе, на борту лайнера находились 110 человек.
Также сообщалось, что при крушении выжили три человека.