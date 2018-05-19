Си Цзиньпин выразил соболезнования лидерам Кубы и Мексики в связи с авиакатастрофой

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Госсовета и совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю и президенту Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с крушением самолёта Boeing 737.

Reuters