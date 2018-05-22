В Мексике приостановили работу авиакомпании Damojh после крушения самолёта на Кубе

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Главное управление гражданской авиации Мексики приостанавливает работу авиакомпании Damojh, у которой был арендован потерпевший крушение на Кубе Boeing-737, на время проведения проверки ее деятельности, сообщается в заявлении управления.

«В связи с прискорбным происшествием, случившимся 18 мая, компания Авиалинии Damojh уведомляется о начале крупной внеплановой проверки», — говорится в заявлении.

Как уточняется, проверка послужит «изучению того, соответствуют ли текущие условия эксплуатации установленным правилам, а также сбору информации для содействия расследованию крушения».

18 мая стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение на Кубе, на борту лайнера находились 110 человек

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