Премьер Франции отменил визит в Израиль

Короткая ссылка
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отменил запланированный на 31 мая — 1 июня визит в Израиль, пишет Le Figaro.

Как сообщили изданию в правительстве, визит отменён из-за «внутренней повестки дня». Сотрудники канцелярии не подтвердили, что это решение связано с ситуацией в Израиле на фоне переноса американского посольства.

По словам источников газеты, Филипп поедет в Израиль, однако этот визит не состоится в краткосрочной перспективе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных