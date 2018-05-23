Премьер Франции отменил визит в Израиль

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отменил запланированный на 31 мая — 1 июня визит в Израиль, пишет Le Figaro.

Как сообщили изданию в правительстве, визит отменён из-за «внутренней повестки дня». Сотрудники канцелярии не подтвердили, что это решение связано с ситуацией в Израиле на фоне переноса американского посольства.

По словам источников газеты, Филипп поедет в Израиль, однако этот визит не состоится в краткосрочной перспективе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа.