Макрон в разговоре с Нетаньяху призвал защищать право на мирные протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в секторе Газа. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Кроме того, Макрон «осудил насилие и подчеркнул важность защиты гражданского населения и права на мирные протесты». Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила Нетаньяху обеспокоенность эскалацией насилия в секторе Газа. Число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев превысило 60.