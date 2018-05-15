Меркель выразила Нетаньяху обеспокоенность обострением ситуации в секторе Газа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразила обеспокоенность эскалацией насилия в секторе Газа.

«В свете развития событий в секторе Газа канцлер выразила озабоченность в связи с эскалацией насилия», — говорится в сообщении.

Меркель подчеркнула, что насилие не должно быть средством достижения политических целей.

Кроме того, она отметила, что Германия, Франция и Великобритания будут привержены иранской ядерной сделке до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства в рамках соглашения.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт призвал Израиль соблюдать принцип пропорциональности в секторе Газа.

Число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев превысило 60.