Меркель выразила Нетаньяху обеспокоенность обострением ситуации в секторе Газа
- Reuters
«В свете развития событий в секторе Газа канцлер выразила озабоченность в связи с эскалацией насилия», — говорится в сообщении.
Меркель подчеркнула, что насилие не должно быть средством достижения политических целей.
Кроме того, она отметила, что Германия, Франция и Великобритания будут привержены иранской ядерной сделке до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства в рамках соглашения.
Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт призвал Израиль соблюдать принцип пропорциональности в секторе Газа.
Число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев превысило 60.