В Германии призвали Израиль соблюдать принцип пропорциональности в секторе Газа

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Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя события в секторе Газа, призвал Израиль соблюдать принцип пропорциональности.
В Германии призвали Израиль соблюдать принцип пропорциональности в секторе Газа
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

«Израиль обязан обеспечивать безопасность своих границ и граждан, но нужно соблюдать принцип соразмерности», — цитирует ТАСС Зайберта. 

По его словам, обе стороны должны сделать ставку на деэскалацию ситуации.

По последним данным, в столкновениях с израильскими военными погибли 59 палестинцев

В Палестине объявлен трёхдневный траур по погибшим.

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