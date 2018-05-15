В Германии призвали Израиль соблюдать принцип пропорциональности в секторе Газа

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя события в секторе Газа, призвал Израиль соблюдать принцип пропорциональности.

«Израиль обязан обеспечивать безопасность своих границ и граждан, но нужно соблюдать принцип соразмерности», — цитирует ТАСС Зайберта.

По его словам, обе стороны должны сделать ставку на деэскалацию ситуации.

По последним данным, в столкновениях с израильскими военными погибли 59 палестинцев.

В Палестине объявлен трёхдневный траур по погибшим.