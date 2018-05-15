В Германии призвали Израиль соблюдать принцип пропорциональности в секторе Газа
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя события в секторе Газа, призвал Израиль соблюдать принцип пропорциональности.
- Reuters
- © Ibraheem Abu Mustafa
«Израиль обязан обеспечивать безопасность своих границ и граждан, но нужно соблюдать принцип соразмерности», — цитирует ТАСС Зайберта.
По его словам, обе стороны должны сделать ставку на деэскалацию ситуации.
По последним данным, в столкновениях с израильскими военными погибли 59 палестинцев.
В Палестине объявлен трёхдневный траур по погибшим.
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