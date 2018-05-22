Путин и Назарбаев обсудили двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в продолжение переговоров, состоявшихся в Сочи 14 мая», — указывается в заявлении.

Ранее Назарбаев на открытии XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана назвал образцовыми отношения страны с Россией.