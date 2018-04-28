Президент Казахстана считает Россию «богом данным соседом»

Короткая ссылка
Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев во время выступления на открытии XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана назвал образцовыми отношения страны с Россией.
Президент Казахстана считает Россию «богом данным соседом»
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Россия — это исторический наш сосед, как говорится, богом данный. И до нас жили, и мы живём, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании», — цитирует Назарбаева РИА Новости.

По его словам, Казахстан и Россия находятся в очень близком контакте, который является образцом межгосударственных отношений.

«Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже», — пояснил президент Казахстана.

Назарбаев также добавил, что дружественные отношения сложились и с другими соседними государствами.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что экономические отношения с Казахстаном перешли в новое качество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Центральная Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных