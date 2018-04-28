Президент Казахстана считает Россию «богом данным соседом»

Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев во время выступления на открытии XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана назвал образцовыми отношения страны с Россией.

«Россия — это исторический наш сосед, как говорится, богом данный. И до нас жили, и мы живём, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании», — цитирует Назарбаева РИА Новости.

По его словам, Казахстан и Россия находятся в очень близком контакте, который является образцом межгосударственных отношений.

«Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже», — пояснил президент Казахстана.

Назарбаев также добавил, что дружественные отношения сложились и с другими соседними государствами.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что экономические отношения с Казахстаном перешли в новое качество.