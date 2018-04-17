Путин и Назарбаев осудили удары США и союзников по Сирии
- Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
- РИА Новости
«При обмене мнениями по развитию ситуации вокруг Сирии лидеры осудили недавние ракетные удары США и их союзников по сирийской территории», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Лидеры подчеркнули, что «эти агрессивные действия» осуществлены без санкции Совбеза ООН и «явились прямым нарушением Устава ООН, норм и принципов международного права».
14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ракетный удар США и их союзников по Сирии был нанесён под надуманным предлогом.