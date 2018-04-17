Путин и Назарбаев осудили удары США и союзников по Сирии

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре осудили ракетные удары США и их союзников по Сирии.

«При обмене мнениями по развитию ситуации вокруг Сирии лидеры осудили недавние ракетные удары США и их союзников по сирийской территории», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры подчеркнули, что «эти агрессивные действия» осуществлены без санкции Совбеза ООН и «явились прямым нарушением Устава ООН, норм и принципов международного права».

14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ракетный удар США и их союзников по Сирии был нанесён под надуманным предлогом.