Трюдо призвал к проведению независимого расследования ситуации в секторе Газа

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался за проведение независимого расследования событий в секторе Газа.

«Канада призывает к немедленному независимому расследованию для тщательного изучения фактов, в том числе любых провокаций, насилия и чрезмерного применения силы», — говорится в заявлении Трюдо.

Премьер добавил, что Оттава готова помочь международному сообществу в проведении такого расследования.

«Мы готовы работать с нашими международными партнёрами и международными организациями для урегулирования данной ситуации», — добавил Трюдо.

Ранее в МИД Британии также выступили за независимое расследование ситуации в секторе Газа.

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