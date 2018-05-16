Трюдо призвал к проведению независимого расследования ситуации в секторе Газа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался за проведение независимого расследования событий в секторе Газа.

«Канада призывает к немедленному независимому расследованию для тщательного изучения фактов, в том числе любых провокаций, насилия и чрезмерного применения силы», — говорится в заявлении Трюдо.

Le Canada déplore la violence survenue dans la bande de Gaza, qui a fait des dizaines de morts et blessé d’innombrables personnes dont un citoyen canadien, et est profondément inquiet de la situation. Déclaration complète : https://t.co/ChgFaUAw6u — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 16 мая 2018 г.

Премьер добавил, что Оттава готова помочь международному сообществу в проведении такого расследования.

«Мы готовы работать с нашими международными партнёрами и международными организациями для урегулирования данной ситуации», — добавил Трюдо.

Ранее в МИД Британии также выступили за независимое расследование ситуации в секторе Газа.