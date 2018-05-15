В МИД Британии выступили за независимое расследование ситуации в секторе Газа
- Reuters
- © Ibraheem Abu Mustafa
#BREAKING Britain calls for independent investigation into Gaza violence— AFP news agency (@AFP) 15 мая 2018 г.
«Великобритания поддерживает независимое расследование того, что происходит», — отметил он в ходе выступления в парламенте.
По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 59 человек.
Акции протеста в секторе Газа начались на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.