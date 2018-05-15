В МИД Британии выступили за независимое расследование ситуации в секторе Газа

Короткая ссылка
Великобритания выступает за независимое расследование событий в секторе Газа. Об этом заявил заместитель главы МИД Соединённого Королевства по делам Ближнего Востока Алистер Берт.
В МИД Британии выступили за независимое расследование ситуации в секторе Газа
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

«Великобритания поддерживает независимое расследование того, что происходит», — отметил он в ходе выступления в парламенте.

По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 59 человек

Акции протеста в секторе Газа начались на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных