СМИ: Посла Израиля вызвали в МИД Ирландии в связи с ситуацией в секторе Газа

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Израильского посла Зеева Бокара вызвали в МИД Ирландии во вторник, 15 мая, в связи с ситуацией в секторе Газа, сообщает RTE.
СМИ: Посла Израиля вызвали в МИД Ирландии в связи с ситуацией в секторе Газа
  • Reuters

Как отмечается, глава МИД Ирландии Саймон Ковени возмущён количеством погибших и раненых в ходе столкновений в секторе Газа. 

Кроме того, Ковени проинформировал израильского посла о требованиях Ирландии провести независимое международное расследование под руководством ООН в связи со случаями гибели участников протестных акций.

По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 59 человек

Также сообщалось, что в ходе столкновений в секторе Газа пострадали более 2,7 тыс. человек.

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