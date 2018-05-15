СМИ: Посла Израиля вызвали в МИД Ирландии в связи с ситуацией в секторе Газа

Израильского посла Зеева Бокара вызвали в МИД Ирландии во вторник, 15 мая, в связи с ситуацией в секторе Газа, сообщает RTE.

Как отмечается, глава МИД Ирландии Саймон Ковени возмущён количеством погибших и раненых в ходе столкновений в секторе Газа.

Кроме того, Ковени проинформировал израильского посла о требованиях Ирландии провести независимое международное расследование под руководством ООН в связи со случаями гибели участников протестных акций.

По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 59 человек.

Также сообщалось, что в ходе столкновений в секторе Газа пострадали более 2,7 тыс. человек.