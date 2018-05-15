СМИ: Посла Израиля вызвали в МИД Ирландии в связи с ситуацией в секторе Газа
- Reuters
Как отмечается, глава МИД Ирландии Саймон Ковени возмущён количеством погибших и раненых в ходе столкновений в секторе Газа.
Кроме того, Ковени проинформировал израильского посла о требованиях Ирландии провести независимое международное расследование под руководством ООН в связи со случаями гибели участников протестных акций.
По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 59 человек.
Также сообщалось, что в ходе столкновений в секторе Газа пострадали более 2,7 тыс. человек.