В Кремле выразили обеспокоенность гибелью десятков палестинцев в секторе Газа

В Кремле обеспокоены обострением ситуации в секторе Газа на фоне переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация, тем более гибель многих десятков палестинцев, не может не вызывать самой глубокой озабоченности. Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации и по-прежнему считаем, что все стороны, все страны, тем более участники «квартета», должны избегать каких-либо действий, провоцирующих подобные всплески напряжённости», — сказал он журналистам.

Акции протеста прошли в секторе Газа 14 мая на фоне переноса американского посольства. По последним данным, в столкновениях с израильскими военными погибли 59 палестинцев.

В Палестине объявлен трёхдневный траур по погибшим.