В Кремле выразили обеспокоенность гибелью десятков палестинцев в секторе Газа

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В Кремле обеспокоены обострением ситуации в секторе Газа на фоне переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле выразили обеспокоенность гибелью десятков палестинцев в секторе Газа
  • Reuters

«Ситуация, тем более гибель многих десятков палестинцев, не может не вызывать самой глубокой озабоченности. Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации и по-прежнему считаем, что все стороны, все страны, тем более участники «квартета», должны избегать каких-либо действий, провоцирующих подобные всплески напряжённости», — сказал он журналистам.

Акции протеста прошли в секторе Газа 14 мая на фоне переноса американского посольства. По последним данным, в столкновениях с израильскими военными погибли 59 палестинцев

В Палестине объявлен трёхдневный траур по погибшим.

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