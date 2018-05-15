В Кремле выразили обеспокоенность гибелью десятков палестинцев в секторе Газа
- Reuters
«Ситуация, тем более гибель многих десятков палестинцев, не может не вызывать самой глубокой озабоченности. Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации и по-прежнему считаем, что все стороны, все страны, тем более участники «квартета», должны избегать каких-либо действий, провоцирующих подобные всплески напряжённости», — сказал он журналистам.
Акции протеста прошли в секторе Газа 14 мая на фоне переноса американского посольства. По последним данным, в столкновениях с израильскими военными погибли 59 палестинцев.
В Палестине объявлен трёхдневный траур по погибшим.