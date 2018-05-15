В результате столкновений на границе сектора Газа погибли два палестинца

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В результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа 15 мая погибли два палестинца, ещё 417 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного Минздрава Ашрафа аль-Кидра.
В результате столкновений на границе сектора Газа погибли два палестинца
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

«Погиб ещё один палестинец в центральной части сектора Газа. Итог на сегодня — двое убитых», — рассказал он.

При этом аль-Кидр добавил, что ещё 417 человек получили травмы различной степени тяжести.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

В связи с этим событием жители Палестины утроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными погибли 59 человек, около 3 тыс. пострадали.

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