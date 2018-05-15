В результате столкновений на границе сектора Газа погибли два палестинца
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«Погиб ещё один палестинец в центральной части сектора Газа. Итог на сегодня — двое убитых», — рассказал он.
При этом аль-Кидр добавил, что ещё 417 человек получили травмы различной степени тяжести.
14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.
В связи с этим событием жители Палестины утроили акцию протеста на границе сектора Газа.
В результате столкновений палестинцев с израильскими военными погибли 59 человек, около 3 тыс. пострадали.