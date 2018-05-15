Лидеру Палестины поручили отозвать признание Израиля в течение двух дней

Палестинский национальный совет поручил лидеру Палестины Махмуду Аббасу в течение двух дней отозвать признание Израиля.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Палестинский национальный совет опять избрал Махмуда Аббаса в новый исполком, и вчера перед ним была поставлена задача в течение двух дней отозвать признание Израиля​​​», — сказал посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

Он также добавил, что это станет посланием палестинского руководства не только его народу, но и лидерам арабских государств.

Ранее в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли десятки человек. Данную информацию подтвердили в палестинском Министерстве здравоохранения. Акции протеста прошли в секторе Газа 14 мая на фоне переноса американского посольства в Иерусалим.