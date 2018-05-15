Рухани назвал решение США о переносе посольства в Иерусалим неверным

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решение Соединённых Штатов о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим является неверным. Об этом сообщает Tasnim.
Рухани назвал решение США о переносе посольства в Иерусалим неверным
  • Reuters

При этом он отметил, что решение Вашингтона о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе также является исторической ошибкой.

«История покажет, что оба эти решения правительства США оказались ложными и неправильными», — цитирует Рухани ТАСС.

По его мнению, результатом подобных действий может стать изоляция США.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

В связи с данным событием жители Палестины утроили акцию протеста на границе сектора Газа.

По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными погибли 59 человек, около 3000 пострадали.

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