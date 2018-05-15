Кадыров заявил, что 14 мая 2018 года войдёт в историю как «кровавый понедельник»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что события 14 мая 2018 года в секторе Газа, где погибли не менее 59 человек, войдут в историю как «кровавый понедельник».
Кадыров заявил, что 14 мая 2018 года войдёт в историю как «кровавый понедельник»
  • Reuters

«Торжества по случаю открытия американского посольства в Иерусалиме и лужи палестинской крови в секторе Газа! Таким войдёт в историю понедельник 14 мая 2018 года... Когда поборники демократии из США произносили пламенные речи во славу Дональда Трампа и Израиля, солдаты еврейского государства вели огонь на поражение в Газе», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что «госдеп США откликается, если в Чечне кто-то чихнёт, но спокойно относится к рекам арабской крови, проливаемой Израилем».

«События кровавого понедельника не пройдут бесследно. И в этом убедятся те, кто торжествовал в Иерусалиме и вёл огонь по палестинцам в Газе», — заключил глава Чечни.

По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 59 человек.

Также сообщалось, что в ходе столкновений в секторе Газа также пострадали более 2,7 тыс. человек.

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