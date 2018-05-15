Кадыров заявил, что 14 мая 2018 года войдёт в историю как «кровавый понедельник»
- Reuters
«Торжества по случаю открытия американского посольства в Иерусалиме и лужи палестинской крови в секторе Газа! Таким войдёт в историю понедельник 14 мая 2018 года... Когда поборники демократии из США произносили пламенные речи во славу Дональда Трампа и Израиля, солдаты еврейского государства вели огонь на поражение в Газе», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что «госдеп США откликается, если в Чечне кто-то чихнёт, но спокойно относится к рекам арабской крови, проливаемой Израилем».
«События кровавого понедельника не пройдут бесследно. И в этом убедятся те, кто торжествовал в Иерусалиме и вёл огонь по палестинцам в Газе», — заключил глава Чечни.
По последним данным, в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа погибли 59 человек.
Также сообщалось, что в ходе столкновений в секторе Газа также пострадали более 2,7 тыс. человек.