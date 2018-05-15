Израиль привёл силовые структуры в состояние повышенной готовности

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В Израиле полиция, спецслужбы и армия переведены в режим повышенной готовности в связи с масштабными протестами палестинцев. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что Нетаньяху провёл совещание с главами силовых структур после столкновений участников протеста с израильскими военными.

Нетаньяху заявил, что «решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля».

«Армия обороны Израиля, Общая служба безопасности и полиция переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений демонстрантов с израильскими военными в секторе Газа погибли 55 палестинцев.

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