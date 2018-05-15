Израиль привёл силовые структуры в состояние повышенной готовности
Отмечается, что Нетаньяху провёл совещание с главами силовых структур после столкновений участников протеста с израильскими военными.
Нетаньяху заявил, что «решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля».
«Армия обороны Израиля, Общая служба безопасности и полиция переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в ходе столкновений демонстрантов с израильскими военными в секторе Газа погибли 55 палестинцев.