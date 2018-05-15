Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в секторе Газа

Совет Безопасности ООН проводит заседание в связи с ситуацией в секторе Газа. В палестинском анклаве начались беспорядки, которые переросли в столкновения с израильскими военными. В акции протеста против переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в общей сложности приняли участие порядка 35 тыс. человек. В результате столкновений погибли 59 палестинцев. Ещё около 3 тыс. человек пострадали от пуль и газа. RT ведёт прямую трансляцию.