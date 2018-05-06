Суд в США отказал Мюллеру в переносе заседания по делу о «российском вмешательстве»

Суд округа Колумбия в США отказался переносить заседание по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы. Ранее соответствующий запрос направил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что запрос Мюллер подал на основании неопределенности прокуроров в том, получили ли повестку юридические представители компании Concord бизнесмена Евгения Пригожина.

Члены команды спецпрокурора также добавили, что им не удалось передать повестку компании через российские власти.

Уточняется, что заседание намечено на 9 мая.

Ранее СМИ сообщали, что команда Мюллера пыталась опросить российского бизнесмена Виктора Вексельберга.