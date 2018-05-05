СМИ: В США команда Мюллера пыталась опросить российского бизнесмена Вексельберга

Члены команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы, пытались провести опрос российского бизнесмена Виктора Вексельберга.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что инцидент произошёл примерно два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка, когда предприниматель вышел из частного самолета.

«Федеральные следователи, работающие с Мюллером, остановили Вексельберга в зоне аэропорта Нью-Йорка и попытались досмотреть его электронные устройства и опросить его», — указывает издание.

Газета уточняет, что ничто не указывает на то, что Мюллер подозревает россиянина в каких-либо нарушениях, поэтому неизвестно, что именно вызвало интерес следователей.

По версии издания, это могло быть связано с рядом несвязанных между собой эпизодов, одним из которых является присутствие Вексельберга на инаугурации президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что Мюллер подготовил минимум 40 вопросов, которые он намерен задать Трампу при допросе по делу о «российском вмешательстве».