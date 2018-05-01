СМИ: Мюллер подготовил порядка 40 вопросов для Трампа по делу «российского вмешательства»
Об этом сообщает The New York Times.
По данным газеты, Мюллер в том числе планирует допросить Трампа по делу воспрепятствования правосудию.
Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп начал подготовку к выступлению перед Робертом Мюллером, который возглавляет расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Также стало известно, что команда президента передала спецпрокурору около 1,4 млн страниц документов по делу о «российском вмешательстве».