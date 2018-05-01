СМИ: Мюллер подготовил порядка 40 вопросов для Трампа по делу «российского вмешательства»

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил по меньшей мере 40 вопросов, которые он намерен задать американскому лидеру Дональду Трампу при допросе по делу о «российском вмешательстве».

Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, Мюллер в том числе планирует допросить Трампа по делу воспрепятствования правосудию.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп начал подготовку к выступлению перед Робертом Мюллером, который возглавляет расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Также стало известно, что команда президента передала спецпрокурору около 1,4 млн страниц документов по делу о «российском вмешательстве».

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