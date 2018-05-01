СМИ: Мюллер подготовил порядка 40 вопросов для Трампа по делу «российского вмешательства»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил по меньшей мере 40 вопросов, которые он намерен задать американскому лидеру Дональду Трампу при допросе по делу о «российском вмешательстве».

Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, Мюллер в том числе планирует допросить Трампа по делу воспрепятствования правосудию.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп начал подготовку к выступлению перед Робертом Мюллером, который возглавляет расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Также стало известно, что команда президента передала спецпрокурору около 1,4 млн страниц документов по делу о «российском вмешательстве».