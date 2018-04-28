Эксперт прокомментировал доклад конгресса США о «вмешательстве» России в выборы

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил опубликованный конгрессом США доклад о «вмешательстве» России в американские президентские выборы.

«Доклад спецкомитета по разведке конгресса США, показывающий отсутствие сговора предвыборного штаба Трампа с Кремлём, говорит о многом. В первую очередь о том, что обвинения в «связях с Кремлём» перестают быть внутриполитическим инструментом давления на Трампа», — полагает эксперт.

Как считает Блохин, Трамп сплотил вокруг себя множество известных персон, а также групп, преследующих определённые интересы, поэтому «российское дело» уже неактуально.

«Публикация доклада не означает, что Запад откажется от нападок на Россию: в последнее время мы видели целый ряд бездоказательных сфабрикованных обвинений в наш адрес», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали опубликованный конгрессом США доклад о «вмешательстве» России.

Также первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил слова постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов, но Вашингтон готов работать с Москвой, если это будет ему выгодно.