В Кремле прокомментировали опубликованный конгрессом США доклад о «вмешательстве» России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал опубликованный конгрессом США доклад о «вмешательстве» России в выборы.

«Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады они публикуют не для того, чтобы их читали. Потому что, если найдутся любознательные такие следопыты, которые всё-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы, откуда вся эта истерика, из чего она взялась», — сказал Песков.

27 апреля конгресс США опубликовал доклад, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств, о чём свидетельствовали её официальные представители.