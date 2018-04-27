Конгресс США опубликовал доклад с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы

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Конгресс США опубликовал доклад, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.
Конгресс США опубликовал доклад с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы
  • Reuters

Отмечается, что занимавшийся расследованием комитет опросил 73 свидетеля, провёл девять слушаний и брифингов, проанализировал около 308 тыс. документов и выдал 20 повесток для дачи показаний.

В докладе говорится, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США, используя социальные сети, кибератаки и государственные СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии намерения вмешиваться в «российское расследование», однако не исключил, что изменит к нему отношение.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств, о чём свидетельствовали её официальные представители.

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