Трамп не исключил своего вмешательства в «российское расследование»
- Reuters
«Люди в Минюсте, которые не должны там находиться, ведут охоту на ведьм против президента Соединённых Штатов. Я занял позицию — но я не обязан её занимать и, может быть, изменю её — что я не буду вмешиваться в работу Министерства юстиции», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Глава Белого дома пообещал подождать, «когда всё закончится».
Ранее команда Трампа передала спецпрокурору Роберту Мюллеру около 1,4 млн страниц документов по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств, о чём свидетельствовали её официальные представители.