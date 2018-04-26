Трамп рассказал о своей жёсткости по отношению к России
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«Нет тайного сговора у меня с Россией. Никто не был жёстче по отношению к России, чем я. Можете спросить президента Путина об этом», — заявил Трамп в интервью Fox News.
Он отметил, что США ввели дополнительные сборы на поставку алюминия, и добавил, что Россия поставляет много алюминия в Соединённые Штаты. США также выслали, по его словам, 60 российских «так называемых дипломатов».
«Никто не был жёстче», — повторил Трамп.
.@POTUS on @foxandfriends: “There’s no collusion with me and the Russians. Nobody’s been tougher to Russia than I am.” https://t.co/2gGJB2FofMpic.twitter.com/89qLDqmymY— Fox News (@FoxNews) 26 апреля 2018 г.
Ранее глава США заявлял, что «нет никого, кто был бы более жёстким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп».