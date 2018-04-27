Демократы в конгрессе США продолжат расследование дела о «вмешательстве» России в выборы

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Демократическая партия США продолжит расследование дела о «вмешательстве» России в американскую президентскую кампанию 2016 года. Об этом сообщила лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси.

«Окончательный доклад республиканцев из Комитета по разведке Палаты представителей содержит в себе значительные недостатки... Демократы Палаты представителей продолжат расследование атак России на наши выборы», — говорится в заявлении политика.

Ранее конгресс США опубликовал документ, в котором представлены обвинения в адрес России во «вмешательстве» в американские выборы.

В рассекреченном докладе говорится, что Россия с 2015 года якобы вела кампанию по подрыву президентских выборов США, используя социальные сети, кибератаки и государственные СМИ.

В Москве неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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