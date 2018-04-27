Трамп отреагировал на доклад конгресса с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы
- Reuters
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«Отчёт комитета по разведке только что вышел. «Никаких свидетельств», что кампания Трампа «вступила в сговор, координировалась или действовала сообща с Россией». Кампания Клинтон заплатила за компромат, полученный из России — вау! Тотальная охота на ведьм! Должна закончиться сейчас!» — написал Трамп в Twitter.
Just Out: House Intelligence Committee Report released. “No evidence” that the Trump Campaign “colluded, coordinated or conspired with Russia.” Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2018 г.
Ранее конгресс США опубликовал доклад, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.