Трамп отреагировал на доклад конгресса с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад конгресса США, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.

Reuters

© Kevin Lamarque

«Отчёт комитета по разведке только что вышел. «Никаких свидетельств», что кампания Трампа «вступила в сговор, координировалась или действовала сообща с Россией». Кампания Клинтон заплатила за компромат, полученный из России — вау! Тотальная охота на ведьм! Должна закончиться сейчас!» — написал Трамп в Twitter. Just Out: House Intelligence Committee Report released. “No evidence” that the Trump Campaign “colluded, coordinated or conspired with Russia.” Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2018 г. Ранее конгресс США опубликовал доклад, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.