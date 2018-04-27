Трамп отреагировал на доклад конгресса с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад конгресса США, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.
Трамп отреагировал на доклад конгресса с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

«Отчёт комитета по разведке только что вышел. «Никаких свидетельств», что кампания Трампа «вступила в сговор, координировалась или действовала сообща с Россией». Кампания Клинтон заплатила за компромат, полученный из России — вау! Тотальная охота на ведьм! Должна закончиться сейчас!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее конгресс США опубликовал доклад, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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