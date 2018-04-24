Посольство России организовало голосование после заявления министра обороны Великобритании

Посольство России в Великобритании организовало на своей странице в Twitter голосование после заявления британского министра обороны Гэвина Уильямсона.

«Министр обороны Гэвин Уильямсон сказал: «Россия является большей проблемой, чем боевики в Ираке и Афганистане». Как думаете, что действительно является большей проблемой?» — говорится в сообщении.

Defence Secretary @GavinWilliamson said “Russia poses greater challenge than insurgents in Iraq and Afghanistan”. What do you think really poses greater challenge? — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 24 апреля 2018 г.

На выбор даны три варианта: «Россия», «террористы ИГ*» и «опрометчивые разговоры министра обороны».

Ранее посольство России в Великобритании подвело итоги голосования на тему расследований дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и смерти соратника Бориса Березовского Николая Глушкова.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.