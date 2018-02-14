ЕС не видит последствий от публикации «кремлёвского доклада» США
«Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список», — отметил дипломат.
По его словам, он «принял во внимание» реакцию на публикацию документа Ассоциации европейского бизнеса, которая заявила, что «появление доклада привносит неопределённость и дополнительные риски в ведение бизнеса с Россией».
«По моему мнению, бизнесмены должны давать оценку: они разбираются в этом лучше меня», — добавил он.
В конце января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в который были внесены российские политики и бизнесмены.
Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что доклад приведёт к новым санкциям против России.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН публикацию документа.