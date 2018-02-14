ЕС не видит последствий от публикации «кремлёвского доклада» США

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Европейский союза пока не увидел последствий от публикации «кремлёвского доклада» США. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

«Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список», — отметил дипломат.

По его словам, он «принял во внимание» реакцию на публикацию документа Ассоциации европейского бизнеса, которая заявила, что «появление доклада привносит неопределённость и дополнительные риски в ведение бизнеса с Россией».

«По моему мнению, бизнесмены должны давать оценку: они разбираются в этом лучше меня», — добавил он.

В конце января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в который были внесены российские политики и бизнесмены.

Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что доклад приведёт к новым санкциям против России.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН публикацию документа. 

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